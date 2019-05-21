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Hollanda Kraliçesi'nin 20 yıl önceki görüntülerine sansür

Hollanda Kraliçesi Mxima’nın 20 yıl önce, İspanya’da katıldığı Nisan Festivali'nin görüntüleri ortaya çıktı.

İHA | 21.05.2019 - 10:41..
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Hollanda Kralı William ve eşi Kraliçe Mxima Zorreguieta, 20 yıl önce Sevilla’da Nisan Festivali etkinliğe katıldı.

Kraliçe Maxima burada Los Alpresa isimli grubun şarkısının ritmine kapılarak Abengoa şirketinin üyelerinden Toni Benjumea ile dans etti.

Video davette yer alan bir katılımcı tarafından yıllar sonra sosyal medyada paylaşılınca bir anda fenomen haline geldi.

KRALİYET AİLESİNE ZARAR...

Hollanda makamları flamenko dansı yapan Kraliçe Mxima’nın görüntülerinin kraliyet ailesine zarar verdiğini iddia ederek sansür uygulama kararı aldı.

BM Genel Sekreteri’nin özel danışmanı olarak Etiyopya turunda olan Kraliçe Maxima ise video ve sansürle ilgili herhangi bir açıklama yapmamayı tercih etti.

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