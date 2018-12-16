Hollanda uyuşturucuyla mücadeleye İzlanda modeli

Avrupa'nın en büyük sorunlarından biri olan uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda Hollanda çözüm adımı atmaya çalışıyor. Hollanda'da reşit olmayan gençler arasındaki madde bağımlılığını İzlanda modeliyle önleyecek.

PİLOT BÖLGELERDE DENENECEK

"İzlanda modeli" için, gençler arasında bağımlılık sorunun yüksek olduğu Hollanda'daki 7 belediye, pilot bölge olarak belirlendi.

Ancak Amsterdam yakınlarındaki Edam - Volendam belediyesi, bu projeyi beklemeden 1 Ocak'tan itibaren İzlanda modelini hayata geçirme kararı aldı. Çünkü bu bölgede, 14 yaşındaki çocukların yaklaşık yüzde 43 ayda en az bir kez alkol kullanıyor. Bu, ülke ortalamasının iki katından fazla. Edam - Volendam Belediyesi, ebeveynler, şirketler ve spor kulüplerinin de katılımıyla, gençler arasındaki alkol, sigara ve uyuşturucu kullanımına karşı etkin bir mücadele yürütecek.

SOSYAL PROJELERLE ÇÖZÜM

Hafta sonları gençler için daha fazla spor etkinliği ve çeşitli uğraşlar düzenlenecek ve bu projelerle gençler hayata kazandırılarak zararlı alışkanlıklardan uzak tutulacak.

Ebeveynlerin de desteğiyle gençlere yönelik daha sıkı kontroller uygulanacak. Reşit olmayan gençlere içki satanlara ağır yaptırımlar uygulanacak.

İZLANDA MODELİ

İzlanda, 20 yıl önce reşit olmayan gençler arasındaki alkol, sigara ve uyuşturucu bağımlılığı bakımından Avrupa'nın en sorunlu ülkesiydi. Avrupa Birliği (AB) verilerine göre, ülkedeki 15 - 16 yaş grubundaki gençler arasında alkol kullanım oranı yüzde 23, esrar kullanım oranı da yüzde 17 civarındaydı. Araştırmalara göre, gençlerin yüzde 42'si de ayda en az bir kez sarhoş olduğunu söylüyordu. İzlanda hükümeti, giderek artan bu sorunla mücadele etmek için kapsamlı bir araştırma başlattı. Ders dışı etkinlik yapan çocukların daha az bağımlı olduğunun belirlenmesi üzerine, spor faaliyetlerine ağırlık verildi.

İzlanda genelinde, ergenlik çağındaki gençler için sokağa çıkma yasağı kondu. Kışın gece saat 22:00, yazın da saat 00:00'dan sonra reşit olmayan gençlerin sokağa çıkması yasaklandı. Yasak, mahallelerdeki gönüllü ebeveynler tarafından kontrol edildi. Son 10 yılda, gençlerin akşam saatlerinde dışarıda geçirdiği saat sayısı yarı yarıya azaldı. Hükümet, alkol ve tütün reklamlarını tamamen yasakladı. Sigara satın almak almak için 18, alkollü içki satın almak için 20 yaş sınırlaması getirildi.