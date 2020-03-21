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Hollanda’da koronavirüs nedeniyle 3 Türk öldü

Hollanda'da farklı hastalıkları bulunan 3 Türk, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

AA | 21.03.2020 - 02:04..
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Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin, 82 yaşında bir erkek ile 70 ve 66 yaşlarında iki kadın olduğunu söyledi.

Hollanda’da koronavirüs nedeniyle 3 Türk öldü

5 TÜRK DAHA YOĞUN BAKIMDA

Büyükelçi Dişli, hayatını kaybedenlerin aileleri ile görüşerek taziyelerini ilettiğini belirterek, ölenlerin dışında 5 Türk'ün de koronavirüsünden yoğun bakımda olduğunu ifade etti.

Hastalar ile yakından ilgilendiklerini ifade eden Dişli, vefat edenlerin ve hastaların ailelerine her türlü desteğin verildiğini kaydetti.

Hollanda’da koronavirüs nedeniyle 3 Türk öldü

CENAZELERİ TÜRKİYE'YE GÖNDERİLEMEYECEK

Dişli, koronavirüs hastalığından ölen Türklerin cenazesinin Türkiye'ye naklinin mümkün olmadığına dikkati çekerek, bunun Türk hükümetinden kaynaklandığı iddialarının asılsız olduğunu, nedeninin Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) aldığı karar olduğunu vurguladı.

Bu konuda Türk Sivil Toplum Kuruluşlarını bilgilendirdiklerini aktaran Dişli, koronavirüs hastalığından vefat edenlerin Hollanda’da mezarlıklarda Müslümanlara ayrılan bölüme defnedileceklerini belirtti.

HOLLANDA'DA SON DURUM

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM) bugün yaptığı yazılı açıklamada, vaka sayısının 534 artarak 2994’e, ölü sayısının ise 30 artarak 106’ya çıktığını belirtmişti.

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