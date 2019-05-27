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Hollanda'da turist paniği

Eurovision Şarkı Yarışması’nı kazanan Hollanda, ülkeye turist gelecek diye korkuyor.

AA | 27.05.2019 - 17:35..
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Turistlerin aşırı ilgisinden bunalan Hollandalı yetkililer, ülkenin bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması’nı kazanmasıyla adeta hüsrana uğradı.

2020 yılında Amsterdam’da yapılması gereken yarışmayı başka bir şehrin düzenlemesini teklif eden yetkililer, ülkelerinin biraz daha reklama ihtiyacını olmadığını vurguladı.

Hollanda ulusal turizm kurulu, başkent Amsterdam’da halihazırda turist akınıyla boğuşmakta zorlandıklarını ve Eurovision Şarkı Yarışması’nın da duruma ‘yardımcı olmayacağını’ düşünüyor.

Duncan Laurence'ın seslendirdiği Arcade şarkısı ile bu yıl yarışmayı kazanan Hollanda’nın önümüzdeki yıl Eurovision’a ev sahipliği yapması gerekiyor. Ancak yetkililer, yarışmayı başka bir şehre topu atmak istiyor.

‘Her şeyin Amsterdam ile ilgili olmadığını’ savunan yetkililer yarışma için Rotterdam, Arnhem ve Maastricht’i seçenek olarak ileri sürüyor.

Şimdilik Rotterdam, Arnhem, Lahey, Maastricht, Utrecht ve Leeuwarden şehirleri organizasyona ev sahipliği yapmaya hazır.

AMSTERDAM, RED LIGHT’I BİLE KAPATMAYA HAZIR

Hollanda ulusal turizm kurulu (NBTC), başkent Amsterdam’da halihazırda turist akınıyla boğuşmakta zorlandıklarını ve Eurovision Şarkı Yarışması’nın da duruma yardımcı olmayacağını düşünüyor.

Duncan Laurence'ın seslendirdiği Arcade şarkısı ile bu yıl yarışmayı kazanan Hollanda’nın önümüzdeki yıl Eurovision’a ev sahipliği yapması gerekiyor. Ancak yetkililer, yarışmayı başka bir şehre topu atmak istiyor.

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