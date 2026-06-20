Hollanda’dan İsveç’e gol yağmuru: 5-1'le liderlik geldi
FIFA 2026 Dünya Kupası F Grubu ikinci hafta mücadelesinde Hollanda Milli Takımı, İsveç Milli Takımı karşısında 5-1 kazanarak grubun zirvesine yerleşti.
FIFA 2026 Dünya Kupası F Grubu'nun 2. haftasında Hollanda ile İsveç, NRG Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
İngiliz hakem Michael Oliver'ın yönetti maçın 6. dakikasında Brobbey'in golüyle Hollanda 1-0 öne geçti.
17. dakikada yine Brobbey'in fileleri havalandırmasıyla Hollanda farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı Portakalların 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
HOLLANDA GOL OLDU YAĞDI
İkinci yarıya da hızlı başlayan Hollanda, 47. dakikada Gakpo'nun golüyle skoru 3-0'a getirdi.
54. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Gakpo Portakalları 4-0 öne geçirdi. İsveç'in tek sayısını 59. dakikada Elanga kaydederken, 89. dakikada Summerville'nin golüyle Hollanda mücadeleyi 5-1 kazandı.
Bu sonuçla puanını 4'e yükselten Ronald Koeman'ın öğrencileri liderliğe yükseldi.
Grubun son haftasında Hollanda ile Tunus karşılaşacak.
İsveç de Japonya ile kozlarını paylaşacak.