Hong Kong'a yapay aday projesi

Hong Kong'da konut sorunu başladı. Ülke o kadar çok kalabalık ki, ülkede konut yapacak yer kalmadı. Bu nedenle de hükümet, yeni bir projeye başlama kararı aldı.

80 MİLYAR DOLARLIK PROJE

Projeyle birlikte Lantau Adası çevresindeki denizde bin hektarlık bir alanın doldurulması planlanıyor. 2025 yılında başlayacak proje için 80 milyar dolar harcanacak.

2032 YILINDA TAMAMLANACAK

Dev adaya inşa edilecek evler, 2032 yılında tamamlanacak. New York'taki Central Park'tan üç kat daha büyük olacak adada 260 bin konut yer alacak.