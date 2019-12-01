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Hong Kong'da Trump'a sevgi yürüyüşü

Kendilerini destekleyen yasayı imzalayan Trump’a onu Rocky şeklinde tasvir eden posterleri taşıyan Hong Kong protestocuları, kurtar bizi Trump diye bağırdı.

Haber Merkezi | 01.12.2019 - 21:00..
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Hong Kong'da Trump'a sevgi yürüyüşü

Hong Kong protestocuları, ABD’li kongre üyelerine ve ABD Başkanı Trump’a bölgedeki özgürlükleri kısıtlayan yetkililerin cezalandırılmasına yönelik tasarıyı onayladıkları için teşekkür etti.

“Şükran günü mitinginde” bir araya gelen binlerce protestocudan bazıları Amerikan bayraklarına sarılırken, bazıları da Trump’ın posterlerini taşıyarak onun uluslararası bir kahraman olduğuna yönelik övgülerde bulundu.

Hong Kong'da Trump'a sevgi yürüyüşü

TRUMP'IN ROCKY PAYLAŞIMINI TAŞIDALAR

Trump’ın Twitter hesabında paylaştığı kendisini Sylvester Stallone’nin canlandırdığı Rocky Balboa karakteri gibi tasvir eden fotoğraf sosyal medyada Trump destekçileri tarafından yaygınlaştırılmıştı.

Hong Kong'da Trump'a sevgi yürüyüşü

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