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Trump'tan montajlı Rocky paylaşımı

ABD Başkanı Trump'ın Twitter hesabından yaptığı montajlı 'Rocky' paylaşımı, kısa sürede on binlerce etkileşim aldı.

Haber Merkezi | 27.11.2019 - 20:39..
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Trump'tan montajlı Rocky paylaşımı

Son zamanlarda başı azil süreciyle dertte olan ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesaplarından, orijinali Sylvester Stallone'nin canlandırdığı 'Rocky' karakterine ait olan bir fotoğrafın montajlanmış halini paylaştı.

Trump'tan montajlı Rocky paylaşımı

Trump, Twitter hesabından bu fotoğrafı hiçbir mesaj yazmadan paylaştı.

AZİL SÜRECİNE MESAJ VERDİ

Trump'ın paylaşımı Rocky filmine damgasını vuran 'acı yok' mesajıyla azil soruşturmasına göndermede bulunduğu değerlendirmelerine yol açtı.

Azil süreci soruşturmasında Trump'a yönelik olarak, Demokrat Parti'nin başkan aday adaylarından Joe Biden ve Ukraynalı gaz şirketi Burisma'yla iş yapan oğlu Hunter Biden hakkındaki ispatlanmamış yolsuzluk iddiaları konusunda Ukrayna'ya baskı yapma ithamları yer alıyor.

Rocky, 1976'da çekilen bir ABD filmi. 6 filmden oluşan serinin ilk filmi. Başrolde, senaryosunu da yazan Sylvester Stallone oynadı. Filmde sıradan bir boksör olan Rocky'nin zirveye yükselişi anlatılıyor.

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