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Hotmail hesaplarında güvenlik sorunu ortaya çıktı

Hotmail ve Outlook hesaplarında meydana gelen bir hata, e-posta adresleri, konu ve klasör gibi verilerin başkaları tarafından görülmesine neden oldu.

DHA | 16.04.2019 - 09:40..
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Hotmail hesaplarında güvenlik sorunu ortaya çıktı

Microsoft, Hotmail ve Outlook hesaplarında meydana gelen bir hata nedeniyle, bazı verilerin başkaları tarafından görüntülenebildiğini ortaya çıkardı. Söz konusu veriler arasında e-posta adresleri, posta konuları ve klasörler gibi içerikler bulunuyor.

1 Ocak 2019'dan mart ayı sonuna kadar devam eden söz konusu sorun, şirket bünyesindeki bir destek görevlisinin kimlik bilgilerinin gizliliği ihlal edilince ortaya çıktı. İhlal edilen kimlikler, bu tarihten itibaren devre dışı bırakıldı.

hotmaikl

BAZI KİŞİSEL VERİLER ERİŞİLEBİLİR HALE GELDİ

Söz konusu sorunu yaşayan Outlook hesaplarını e-posta ile bilgilendiren Microsoft, yaptığı açıklamada kimlik bilgilerine erişimi olan kişilerin, etkilenen kullanıcıların e-posta adreslerine, klasör isimlerine, e-posta konu satırlarına ve kişilerin iletişime geçtiği e-posta adreslerine erişebildiğini belirtti.

Tespit edilen sorun nedeniyle her ne kadar e-posta adreslerinin şifre bilgileri ortaya çıkmamış olsa da Microsoft, yine de hesap şifrelerinin değiştirilmesini öneriyor.

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