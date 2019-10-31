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HSK Mazeret Kararnamesi tamamlandı

HSK Mazeret Kararnamesi'ne göre 307 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

AA | 31.10.2019 - 16:38..
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Yargı bir süredir Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi’nce yayınlanacak HSK Mazeret Kararnamesi’ne kilitlenmişti.

HSK, bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü mazeret kararnamesini tamamladı.

307 HAKİM VE SAVCININ YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

HSK 1. Dairesi tarafından çıkarılan kararname ile 51’i idari, 256’sı adli yargıdan olmak üzere 307 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Habertürk'ün haberine göre, kararname ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na aynı yer Başsavcı Vekili Gökhan Şen atandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı’da İzmir BAM Daire Başkanı İdris Kizir atandı. Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı Veysel Kaçmaz. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne getirildi.


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