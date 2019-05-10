Huawei temmuz ayına kadar 100 bin Mate X piyasaya sürecek

Huawei, katlanabilir akıllı telefonlar için pazar lideri olmaya kararlı gibi görünüyor. Özellikle son haftalarda Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold'da birçok ekran sorununun ortaya çıkmasıyla fırsatı değerlendirmek isteyen Huawei, temmuz ayına kadar kendi katlanabilir telefonu Mate X'ten 100 bin adet piyasaya sürecek.





HUAWEI SAMSUNG'U GEÇMEK İSTİYOR

Her ne kadar bu sayı beklenenden biraz daha düşük olsa da katlanabilir telefon pazarındaki en büyük adımlardan biri olarak görülüyor. Samsung'un Galaxy Fold katlanabilir telefonunun çıkış tarihini ertelediğni düşünürsek, Huawei elini çabuk tutarak katlanabilir telefon pazarında lider konuma gelebilir.

5G teknolojisine de sahip olacak Huawei Mate X'in çıkış fiyatının 2 bin 500 dolar civarında olacağı söylense de bu fiyatın doğru olup olmadığı henüz bilinmiyor.

HUAWEI MATE X ÖZELLİKLERİ

2480x1148 çözünürlüğünde 6,6 inç bir ön ekrana sahip olan telefonun ikinci ekranı ise 2480x892 çözünürlüğünde ve 6,38 inç büyüklüğünde. Telefonun yan tarafında ise bir parmak izi okuyucusu bulunuyor.

5G teknolojisine tamamen uyumlu olacak cihaz, dünyanın ilk 7nm modemine sahip. Kirin 980 işlemcisinden gücünü alan Huawei Mate X, çift nano SIM kart destekli olarak geliyor. Telefon ayrıca 55W süper hızlı şarjı destekleyen 4500 mAh kapasiteli bataryaya sahip ve bu batarya sadece yarım saat içinde yüzde 85'e kadar şarj olabiliyor.

En ince katlanabilir telefon olarak tanıtılan Huawei Mate X, 8 GB RAM kapasitesine ve 512 GB depolama alanına sahip olacak. 2019'un ortalarında satışa çıkacak telefonun fiyatı ise henüz resmi olarak açıklanmadı.

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