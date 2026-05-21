Hukukçu Hadi Dündar yanıtladı: Özgür Özel'in belirlediği belediye başkanlarına ne olacak

CHP için mutlak butlan kararı çıktı...

CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 2023'teki kurultay iptal edildi.

Kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organları göreve dönüyor.

Ensonhaber YouTube kanalına bağlanan Avukat Hadi Dündar, kararı Çağlar Cilara'ya değerlendirdi.

"SEÇİLEN BELEDİYE BAŞKANLARINA NE OLACAK"

Cilara, yayında Dündar'a sosyal medyada tartışma konusu olan "Özgür Özel'in yönetimi geçersiz sayıldıysa belirlediği adaylar ne olacak. Seçilen belediye başkanları ne olacak?" sorusunu sordu.

Dündar, sosyal medyada yaşanan tartışmalara son vererek konuyu bütün detaylarıyla anlattı.

"LİSTEYİ PARTİ MECLİSİ BELİRLESE DE SEÇEN HALK"

Halk iradesine vurgu yapan Dündar, "Belediye başkanları, yöneticilerin ya da siyasi partinin genel merkezi tarafından belirlenerek seçilmez.

Listeyi parti meclisi her ne kadar belirlese de halk seçiyor. Halkın seçmediği bir belediye başkanı, belediye başkanı olabilir mi!" dedi.

"HALK SEÇTİĞİ İÇİN GENEL MERKEZİN HAKİMİYETİ KESİLİYOR"

Belediye başkanlarının bu nedenle karardan ayrı tutulması gerektiğini ifade eden Hukukçu, "Şimdi her ne kadar milletvekili listesini siyasi partinin genel merkezi hazırlıyor olsa da aslında milletvekilini genel merkez seçmiyor.

Halk seçtiği için genel merkezinin o listesinin hakimiyeti kesilmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

"TARTIŞMAYI TAMAMEN KAPATMIŞ OLUYORUZ"

Söz konusu tartışmalarının bir anlamının olmadığını belirten Dündar, "Burada belediye başkanları halk tarafından seçiliyor.

Belediye başkanı vasfının kazanılması halkın oylarının sonucunda ulaşılabilecek bir şeydir.

Bundan dolayı da biz bu tartışmayı tamamen orada kapatmış oluyoruz." diye konuştu.

