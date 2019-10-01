Hulusi Akar: Bu işin şakası yok

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yeni yasama yılı için resepsiyon veriyor.

Resepsiyona katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile güvenli bölge sürecine ilişkin sorulara yanıt verdi. Bakan Akar, "Güvenli bölge süreci arzu ettiğimiz gibi gitmiyor." dedi.

"VAKİT KAYBETMEMEMİZ LAZIM"

ABD'li yetkililerle görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Akar, "İşin hızlanması lazım, sonuca gitmesi lazım, vakit kaybetmememiz lazım. YPG'lilerin bölgeden çıkması, tahkimatların kaldırılması, ağır silahların teslim edilmesi gibi süreçler istediğimiz noktada değil ama ABD'lilerle görüşmeler devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

'HAREKATA HAZIRIZ' MESAJI

Bakan Akar, "Harekata hazırız, bu işin şakası yok. TSK'nın moral motivasyonu yerinde ama biz bu işin müttefiklik ruhuna uygun şekilde sonuçlanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.