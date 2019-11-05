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Hurdacı çöpte bulduğu altın poşetini polise verdi

Espiye ilçesinde hurdacılık yapan bir şahıs, çöp konteynerinde bulduğu altınları polise teslim etti.

İHA | 05.11.2019 - 15:41..
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Giresun’un Espiye ilçesinde hurdacılık yaparak hayatını kazanan Ali Akdoğan, hurda aramak için karıştırdığı poşet içerisinde altın buldu.

Akdoğan, bulduğu altınları ihtiyacı olmasına rağmen gidip polise teslim etti.

20 BİN TL DEĞERİNDEKİ POŞETİ TESLİM ETTİ

Akdoğan, “Çöpü karıştırırken bir poşet buldum. Poşetin içinde altınları görünce şaşırdım. Bulduğum poşetin içinde sonradan öğrendiğim yaklaşık 20 bin TL’ye değerindeki altın dolu poşeti Emniyet Müdürlüğü’ne götürerek teslim ettim." dedi.

Giresunlu hurdacı çöpte bulduğu altın dolu poşeti polise teslim etti -1

"EN ÖNEMLİ ŞEY HELALİNDEN KAZANMAKTIR"

Her sabah evinin yakınlarındaki çöp konteynerine baktığını belirten Akdoğan, "Evime ekmek götürürken helalinden kazanmayı istiyorum. Her sabah yaptığım gibi nasibimi ararken böyle bir durumla karşılaştım ve hiç düşünmeden emniyete giderek altınların sahibine ulaşması için teslim ettim. Benim için en önemli şey helalinden kazanmaktır, o düşünce ile bunu yaptım.” ifadelerini kullandı.

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