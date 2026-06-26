Hürmüz Boğazı’nda bekleyen 15 Türk gemisi güvenle bölgeden ayrıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ndeki gelişmelerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Uraloğlu, bölgede yaşanan sürecin ilk andan itibaren yakından takip edildiğini ve ilgili kurumlarla koordineli hareket edildiğini belirtti.

AYRILMA TALEBİ OLAN GEMİ VE PERSONELLERİN TAMAMI AYRILDI

Bakan Uraloğlu, 26 Haziran 2026 itibarıyla bölgede bekleyen Türk gemilerinin tamamının güvenli şekilde ayrıldığını ifade ederek, toplam 15 geminin emniyetli biçimde bölgeden çıktığını duyurdu.

Körfez’de bulunan 3 Türk sahipli geminin ise ticari faaliyetlerine devam ettiği ve bu nedenle ayrılma talebinde bulunmadığı aktarıldı.

Açıklamada, bekleyen gemilerde toplam 99 Türk personelin bulunduğu, şu an için Basra Körfezi’nden ayrılma talebinde bulunan başka bir Türk gemisinin olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Uraloğlu, vatandaşların ve denizcilerin güvenliği için sürecin hassasiyetle takip edildiğini vurguladı.

ABD, İRAN'IN PETROL TANKERİNE EL KOYMUŞTU

Öte yandan, ABD Hint-Pasifik Komutanlığı, 5 Haziran’da yaptırım uygulandığını belirttiği “M/T DAVINA” isimli petrol tankerine el koyduğunu açıklamıştı. Gemiye yönelik operasyon kapsamında alıkonulan 22 İranlı denizcinin ise Pakistan üzerinden serbest bırakıldığı duyuruldu.

Muhammad Ishaq Dar yaptığı açıklamada, denizcilerin Karaçi’ye getirildiğini ve İranlı yetkililerle koordinasyon halinde ülkelerine dönüş süreçlerinin sürdüğünü bildirdi. Dar, son iki ayda Pakistan üzerinden 70’ten fazla İran vatandaşının güvenli şekilde ülkelerine dönüşüne destek sağlandığını kaydetti.