Hüseyin Yayman: CHP varoluş krizi yaşıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, partisinin Kütahya İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Yayman burada yaptığı konuşmada, AK Parti olarak her zaman milletin emrinde ve hizmetinde olduklarını söyledi. Kütahya’nın birlik ve beraberlik içinde gördüğünü ve bundan mutluluk duyduğunu belirtti.

Kütahya’nın AK Parti döneminde çok büyük yatırımlar aldığını ve yeni dönemde çok daha fazla öne çıkacağını söyleyen Yayman, Kütahya’da kültür ve sanat festivalleri yapacaklarını ifade etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZ LİDERLİĞİNDE AŞACAĞIZ"

AK Parti iktidarı döneminde çok önemli kazanımlar elde edildiğini belirten Yayman, şöyle konuştu:

"'Ekonomide zorluklar var' diyorlar. Evet, AK Parti 24 yıldır iktidarda, 24 yılın yaklaşık 22 yılında çok ciddi ekonomik kazanımlar ve atılımlar oldu. Son iki yılda Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan problemler, Orta Doğu'da yaşanan sorunlar, koronavirüs döneminden arta kalan problemler ve katil İsrail ile Amerika'nın İran'a saldırması nedeniyle ekonominin dengesinde problemler oldu ama inşallah bunları da yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aşacağız.""CHP

"CHP VAROLUŞ KRİZİ YAŞIYOR"

Yayman, CHP ile ilgili tartışmalar hakkında da "CHP varoluş krizi yaşıyor" ifadesini kullandı. CHP'li isimlerle ilgili adli süreçlerde şikayetçilerin de CHP'li olduğunu hatırlatan Yayman, şunları söyledi:

"Rüşvet veren CHP'li, rüşvet alan CHP'li, itirafçı olan CHP'li, gizli tanık olan CHP'li. Yani olay CHP'nin içinde geçiyor. Daha önce altılı masanın adayı olarak Türkiye'ye anlatmaya çalıştıkları genel başkanlarına 'hain' diyecek kadar kendi içinde bir saç saça baş başa görüntü var. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi, mahkeme koridorlarından sokağa taşan bu tartışmaların hiçbir yerinde AK Parti yoktur ve olmayacaktır."

"SİLAHLARIN YAKILMASI GEREKLİ"

Yayman, Terörsüz Türkiye sürecinin çok önemli olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Terörsüz Türkiye konusu, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bir devlet ve millet projesidir. Terörün sonlanması ve terör örgütünün silahlarını bırakması meselesidir. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli'nin başkanlığında yürüyen, Türkiye için çok önemli bir meseledir.

Meselemiz, Türkiye'nin demokrasisinin standardını yükseltmektir. Meselemiz, Türkiye'nin problem çözme yeteneğini artırmaktır. Meselemiz, bir kardeşlik ikliminin tesis edilmesi ve terörün sözde değil, özde son bulmasıdır.

Milli İstihbarat Başkanlığımız ve devletin ilgili kurumlarının takibinde olan bu meselede silahların bırakılması olmazsa olmazdır. Silahların sadece bırakılması değil, yakılması ve sonsuza kadar tedavülden kaldırılması gerekmektedir."

"KOMİSYON RAPORU ÇOK ÖNEMLİ"

AK Parti, MHP, CHP ve DEM ve mecliste temsil edilen Partilerin bulunduğu komisyonun raporunun önemli olduğunu belirten Yayman, partilerin de imza attığı biçimde silahların bırakılmasının olmazsa olmaz olduğunu vurguladı.

Toplantıda, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Adil Biçer ve Mehmet Demir ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler de birer konuşma yaptı.

Yayman ziyaretinde Çini ustaları ile buluşup sektörün sorunlarını dinledi. Sonbaharda uluslararası çini sempozyumu yapacaklarını belirtti. Daha sonra şehit ailesini ziyaret eden Yayman, Güral çini müzesini gezip yerinde incelemeler yaptı.