Hüseyin Yücel: Beşiktaş sahipsiz kalmaz
Beşiktaş'ın eski ikinci başkanı Hüseyin Yücel, "Beşiktaş sahipsiz kalmaz. İlla birileri çıkar bu kutsal emanete sahip çıkar" dedi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Beşiktaş'ın eski ikinci Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenen Hat, Tezhip ve Kalemişi Sergisi'ne katıldı.
Sergide kendisine bir tablo hediye edilen Yücel, etkinlik sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"BİRİLERİ BU KUTSAL EMANETE SAHİP ÇIKAR"
Beşiktaş'ta yeniden başkanlığa aday olup olmayacağı yönündeki soruya cevap veren Hüseyin Yücel, dikkat çeken ifadeler kullandı.
Yücel, konuyla ilgili açıklamasında olası bir seçimde aday olabileceğinin sinyallerini verdi.
Yücel, "Beşiktaş sahipsiz kalmaz. İlla birileri çıkar, bu kutsal emanete sahip çıkar." dedi.
ADALI'YA KAYBETMİŞTİ
Öte yandan Beşiktaş'ta Hasan Arat döneminde ikinci başkanlık yapan Hüseyin Yücel, başkanlık seçiminde Serdal Adalı'nın karşısında aday olmuştu.
Kongrede sandıktan Serdal Adalı'nın ismi çıkmıştı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi