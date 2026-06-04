'Huzur İstanbul' uygulamasında bin 18 şüpheli yakalandı

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Emniyet güçleri; vatandaşın güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, İstanbul'da bir 'huzur' uygulaması daha gerçekleştirildi.

İLK AŞAMA 195 NOKTADA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Uygulama, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün iki aşamalı olarak gerçekleştirildi.

İlk aşamada 20.00-22.00 saatlerinde, 195 noktada bin 172 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi.

İKİNCİ AŞAMAYA BİN 105 PERSONEL KATILDI

Uygulamaya, polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı 5 bot destek verdi.

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatlerinde bin 105 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

BİN 18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uygulama kapsamında, 318 bin 373 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Kontrollerde, aralarında çeşitli suçlardan aranan 563 şüphelinin de bulunduğu bin 18 kişi gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Denetimlerde 12 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 153 fişek, 693 gram uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 925 lira ele geçirildi.

Ekiplerce 549 umuma açık iş yeri denetlendi, 5 kişiye idari işlem yapıldı.

TOPLAM 4 MİLYON 378 BİN LİRA CEZA YAZILDI

Trafik denetimlerinde ise 49 bin 702 araç ve bin 972 motosiklet kontrol edildi.

Denetimlerde 2 bin 782 araç ve motosiklet ile 30 sürücüye işlem yapılırken 36 araç trafikten menedildi.

Bu kapsamda toplam 4 milyon bin 378 lira trafik cezası kesildi.