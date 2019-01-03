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İBB Başkanı Uysal: İSPARK 4 milyon lira kâr elde etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, son dönemlerde İSPARK ile ilgili ortaya atılan iddiaların aksine, şirketin kâr ettiğini açıkladı.

AA | 03.01.2019 - 16:19..
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, dünyadaki spor müsabakalarında dereceye giren sporcular için düzenlenen ödül törenin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

İBB Başkanı Uysal: İSPARK 4 milyon lira kâr elde etti

"İSPARK'IN 4 MİLYON LİRALIK KÂRI VAR"

İSPARK'ın yıllık bazda zarar etmediğini aktaran Uysal, "İSPARK'ın üçüncü çeyrek zararıyla ilgili haberler yapılmış. Bu dönemlerde toplu ödemeler geliyor. Bizim şirketlerimizin yıl sonu itibarıyla zarar etme ihtimali yok. Hele hele İSPARK gibi bir kurum için bu durum yok. Ancak zarar ettiği günler de olabilir. Nedir? Yatırım ve toplu ödeme dönemleri olabilir. Geçen yıl itibarıyla İSPARK'ın 4 milyon civarında bir kârı var." diye konuştu.

İBB Başkanı Uysal: İSPARK 4 milyon lira kâr elde etti

"BİR SIKINTIMIZ YOK"

Yapılan kârı da yatırıma dönüştürmeleri gerektiğini kaydeden Uysal, "Kamu hizmeti kapsamında yeni otoparklar yapılıyor. İlçelerde bisiklet parkları yapıyoruz. Bunları İSPARK işletiyor. İSPARK'ımızın işlettiği yeni model otomatik sistem otoparklar mevcut. Bunlar için yatırımlar yapılıyor. Dolayısıyla, bu üçüncü dönem 'Şu kadar zarar etti' demenin mantığı yok. Bir fatura çıktığı da yok. Değerlendirme yanlış diye düşünüyorum. Çünkü bir şirketin kârlılığı zararlılığı yıl sonunda belli olur. Yıl sonu itibarıyla da ortaya çıkan rakamlara bakıldığı zaman hakikaten çok rahat bir şekilde, ne kadar yatırım yapmış, ne kadar ciro yapmış ve bunlar nerelere harcanmış açık açık belli olur. Orada bir sıkıntımız yok." dedi.

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