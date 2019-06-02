İBB Başkanlığı için 4 firmanın son anketleri yayınlandı

Yüksek Seçim Kurulunun 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararı sonrasıadaylar çalışmalarını İstanbul'da devam ettiriyor. Çalışmalar bir yandan devam ederken anket firmaları da tahminlerini yürütüyor.

Her ne kadar anketler her dönem tartışma konusu olduysa da, seçimlerden önce en çok merak edilen de yine o rakamlar oluyor. 4 anket firması seçim sonuçlarına ilişkin tahmilerini paylaştı. Yayınlanan dört ankette CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 2 puan kadar önde olduğu belirtildi.

KONSENSUS

Konsensüs araştırma şirketinin yaptığı ilk ankete göre CHP'li İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın yüzde 2,1 farkla önünde bulunuyor.

Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı, 21-22 Nisan tarihlerinde 1040 kişiyle yapılan anket verilerine göre seçmenlerin yüzde 50,2'sinin Ekrem İmamoğlu'na, 48,1'inin Binali Yıldırım'a ve 1,7'sinin diğer partilere oy vereceğini söyledi.

Sarı, 39 yaşa kadarki seçmen kitlesinin 23 Haziran'da alınacak sonuçlarda belirleyici olacağının altını çizerek "DSP, Saadet, bağımsız adaylar, TKP ve diğer partilere oy veren 2,7'lik kesimin yüzde 1'inin de Ekrem İmamoğlu'na kaydığını görüyoruz. Binali Yıldırım'a oy verenlerin pek fikrinin değişmediği sonucu var. Yıldırım'ın oy oranı yüzde 48,1 ile 48,3 arasında değişiyor" diye konuştu.

MAK DANIŞMANLIK

MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi'nin 11 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre 23 Haziran'da CHP adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın 2 puan önünde.

15 ve 20 Mayıs arasında yapılan anketin sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra İmamoğlu yüzde 50,3, Binali Yıldırım yüzde 48,2 ve Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar yüzde 0,75 oy alacağı öngörülüyor.

OPTİMAR

Optimar Araştırma şirketi, 23 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili yaptığı son ankette CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 52 ile Binali Yıldırım'ın dört puan önünde olduğunu ortaya koydu.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Hilmi Daşdemir, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) gerekçeli kararının açıklanmasından sonra yapılan yeni araştırmanın da önümüzdeki günlerde sonuçlanacağını belirtti.

PİAR ARAŞTIRMA

İstanbul'da 23 Haziran günü yenilenecek seçimle ilgili Piar araştırma şirketi tarafından yapılan bir değerlendirmede, "kitle psikolojisinin Ekrem İmamoğlu lehine olduğu" yorumu yapıldı.

Seçimlerin her iki taraf için de riskler barındırmakla birlikte her iki adayın da kazanma ihtimali bulunduğu belirtilen Piar açıklamasında, "Ancak kitle psikolojisinin Ekrem İmamoğlu lehine olduğunu söylemekte fayda görüyoruz" denildi.