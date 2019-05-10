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İBB'den T.C iddialarına açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki başkanlık binasında bulunan, "Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) İstanbul Büyükşehir Belediyesi" yazısının yerinde durduğu bildirildi

Haber Merkezi | 10.05.2019 - 07:45..
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İBB'den yapılan açıklamada, sosyal medyada, yazıdaki Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ibaresinin kaldırıldığı yolunda yapılan iftiralara itibar edilmemesi gerektiği belirtilerek bir video yayınladı.

Videoda Belediye binasının girişindeki T.C ibaresi anlık olarak gösterildi.

"YASAL İŞLEMLER BAŞLATILACAKTIR"

İBB'den yapılan açıklamada "Büyükşehir Belediyesi Saraçhane Başkanlık binasında T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazısı yerinde durmaktadır. Kamuoyunu yanlış yönlendirmeye, halkı kin ve nefrete sürükleyerek kaos oluşturmaya yönelik çirkin paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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