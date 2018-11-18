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İBB’den Zeytinburnu Metro İstasyonu ile ilgili açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zeytinburnu İstasyonu'nda bir yolcunun raylara atladığını, olaya ise müdahale edildiğini açıkladı.

İHA | 18.11.2018 - 21:02..
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İBB'den Zeytinburnu İstasyonu’nun yolcu alımına kapatılmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

İSTASYON KISA SÜREDE AÇILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) Zeytinburnu İstasyonu’nun yolcu alımına kapatılması ve kısa sürede tekrar açılmasıyla ilgili yazıl açıklama yapıldı. Açıklamada, “M1 Yenikapı-Havalimanı Hattı’nda Zeytinburnu İstasyonu 1. Peronda 18:55 saatlerinde 30 yaşlarında kadın bir yolcu raylara atlamıştır. Olaya anında müdahale edilmiştir. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan vatandaş hastaneye kaldırılmıştır” denildi.

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