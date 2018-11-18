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Kılıçdaroğlu vefat eden Bircan'ın ailesini hastanede ziyaret etti

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Brezilyalı pilot uçuş sırasında müslüman oldu

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Kangallar ile kedilerin dostluğu

1 Başkan Erdoğan, İlker Aycı'nın nikah şahidi oldu Başkan Recep Tayyip Erdoğan, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile Tuğçe Saatman'ın düğününe katılarak nikah şahitliği yaptı.

2 İki bakan İstiklal Caddesi'nde gezdi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Bakan Varank'ın eşi İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaptı.

3 İBB’den Zeytinburnu Metro İstasyonu ile ilgili açıklama İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zeytinburnu İstasyonu'nda bir yolcunun raylara atladığını, olaya ise müdahale edildiğini açıkladı.

4 Sonbaharın tadı için yaprakları temizlemeyen Belediye Tokat'ta Turhal Belediyesi, vatandaşlar sonbaharın tadını çıkarsın diye ilginç bir karar alarak, sararıp dökülen yaprakları üç gün boyunca temizlemedi.

5 Trafik kurallarına uymayanlara geçit yok Niğde'de Jandarma Komutanlığı önünde drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası, Zonguldak'ta minibüsünde 'çakar' bulunduran sürücüye ise 2 bin 4 lira para cezası kesildi.

6 Trump: Kaşıkçı cinayetinin ses kaydı vahşice ABD Başkanı Donald Trump, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili "Ses kaydını duymak istemedim. Oldukça şiddet dolu, vahşice ve berbattı" dedi.