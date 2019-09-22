İBB'nin Medya AŞ şirketine 6 bin kişi başvurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde katıldığı etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yayınlanan Medya AŞ iş ilanıyla ilgili de konuştu.

"ÇOK ÜZÜCÜ"

Başvuru sayısının çok fazla olduğunu belirten Ekrem İmamoğlu; "6 bine yakın başvuru oldu, 5 bin 900 küsürdü en son. Aralarından 13 arkadaşı göreve davet edeceğiz. Bu sadece İstanbul’daki değil, bütün Türkiye’deki işsizliğin geldiği son noktayı tarifliyor. 13 kişilik yer için 6 bin başvuru sayısı çok büyük. Burada çok sıkı bir denetim ve analizle işe en uygun insanları almaya çalışacağız. tümüyle hassas davranacağız, kimsenin şüphesi olmasın. 13 kişi için 6 bin başvuru üzücü aslında." dedi.

Ekrem İmamoğlu Medya AŞ iş ilanıyla ilgili de konuştu ViDEO