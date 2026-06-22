İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 'Final" sözleri bir kez daha gündemde

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'na büyük umutlarla gittik.

Ancak milliler, turnuvaya en erken veda eden ekiplerden biri olarak hayal kırıklığı yarattı.

Yaşanan bu hüsranın ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun turnuva öncesi yaptığı iddialı açıklamalar, gündem olmayı sürdürüyor.

Hatırlanacağı üzere TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 29 Mayıs tarihinde turnuvaya hazırlık sürecinde yaptığı umut dolu açıklamada çıtayı en tepeye koymuştu.

"FİNALDEN BAŞKA HEDEFİMİZ YOK, 18 TEMMUZ'DA GELECEĞİZ"

Hacıosmanoğlu, ay-yıldızlı ekibin potansiyeline olan inancını şu iddialı sözlerle dile getirmişti:

“"Dünya Kupası'nda finalden başka hedefimiz yok. 18 Temmuz'da New York'tan İstanbul'a geleceğiz Allah'ın izniyle."”

GRUPTA SIFIR ÇEKEREK ELENDİK

Başkan Hacıosmanoğlu'nun işaret ettiği 18 Temmuz'daki final hayali, ne yazık ki 20 Haziran sabahı gerçeğin soğuk yüzüyle çarpıştı.

D Grubu'nda önce Avustralya'ya 2-0, ardından tamam ya da devam maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olan millilerimiz, gruptan çıkma şansını sıfırlayarak organizasyona grup aşamasında havlu attı.