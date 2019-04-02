İbrahim Kalın'dan seçim açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın pazar günü yapılan yerel seçimlerle ilgili bir açıklama yaptı.

GERÇEKTEN UZAK SENARYOLAR

Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Birileri yine 'Erdoğan için sonun başlangıcı' söylemini ısıtmaya çalışıyor. Gerçeklerden uzak senaryolarla kendilerini avutuyorlar" ifadelerini kullandı.

2023'E KADAR SEÇİM YOK

"AK Parti oyların 44.3’ünü, Cumhur İttifakı 51.6’sını kazandı" diyen Kalın, paylaşımında şunları yazdı: "2023’e kadar seçim yok. Demokrasi yarışını ideolojik körlüğe dönüştürmeyelim."











