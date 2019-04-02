taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.613
Euro
6.2949
Altın
1286.555
Borsa
93457.92
Gram Altın
231.436

İbrahim Kalın'dan seçim açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,"AK Parti oyların yüzde 44,3'ünü, Cumhur İttifakı yüzde 51,6'sını kazandı" dedi.

Haber Merkezi | 02.04.2019 - 10:18..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın pazar günü yapılan yerel seçimlerle ilgili bir açıklama yaptı.

GERÇEKTEN UZAK SENARYOLAR

Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Birileri yine 'Erdoğan için sonun başlangıcı' söylemini ısıtmaya çalışıyor. Gerçeklerden uzak senaryolarla kendilerini avutuyorlar" ifadelerini kullandı.

2023'E KADAR SEÇİM YOK

"AK Parti oyların 44.3’ünü, Cumhur İttifakı 51.6’sını kazandı" diyen Kalın, paylaşımında şunları yazdı: "2023’e kadar seçim yok. Demokrasi yarışını ideolojik körlüğe dönüştürmeyelim."

İbrahim Kalın'dan seçim açıklaması



Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Melih Gökçek'in seçim değerlendirmesi

Melih Gökçek'in seçim değerlendirmesi

172
Mirgün Cabas'tan Sayan için Ağrı paylaşımı

Mirgün Cabas'tan Sayan için Ağrı paylaşımı

158
19 milletvekilinden 5'i yerel seçimde kazandı

19 milletvekilinden 5'i yerel seçimde kazandı

13
CHP: Demokrasiye güven tazeledik

CHP: Demokrasiye güven tazeledik

306
F-35'in en kritik partner ülkesi: Türkiye

F-35'in en kritik partner ülkesi: Türkiye

99
HDP bu kez terörist cenazesine gitmedi

HDP bu kez terörist cenazesine gitmedi

128
Sekreterlikten belediye başkanlığına yükseldi

Sekreterlikten belediye başkanlığına yükseldi

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir