İbrahim Yumaklı: IPARD III'ün 11. başvuru ilanı yayımladı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 30 milyon euro destekli IPARD III Programı'nın 11. başvuru çağrısını duyurdu. Kırsal kalkınmaya verdiği önemle dikkat çeken İbrahim Yumaklı, tarım ve girişimcilere destek sağlayacaklarını vurguladı.
Tarım ve balıkçılık üretiminde 30 milyon euro bütçeli IPARD III Programı 11. başvuru çağrı ilanı yayımlandı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, IPARD III Programı'nın yeni çağrısına ilişkin paylaşım yaptı.
Kırsala bereket, girişimcilere güç olmaya kararlılıkla devam ettiklerini belirten Yumaklı, şunları ifade etti:
"30 milyon euro bütçeli IPARD III Programı 11. başvuru çağrı ilanı bugün yayımlandı.
DESTEKLENECEK ALANLAR
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması tedbiri kapsamında, süt, et, yumurta, meyve-sebze ve su ürünleri işleme tesislerini, süt toplama merkezlerini, soğuk hava depolarını destekleyeceğiz.
ÜRETİM GÜCÜMÜZÜ ARTIRMAYI SÜRDÜRECEĞİZ
Üretimin ve üreticinin yüzyılında, vatandaşlarımızı desteklerle buluşturarak, üretim gücümüzü artırmayı sürdüreceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun."