İbrahim Yumaklı ve Kayserili çocuk arasında el öpme düellosu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yoğun mesaisi devam ediyor.

Dün bir dizi açılış programı için Kayseri’ye gelen İbrahim Yumaklı, ziyaretinin 2. gününde vatandaşlarla bir araya geldi.

GÜLDÜREN ANLAR YAŞANDI

Çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlarla konuşan Bakan Yumaklı ile bir çocuk arasında güldüren anlar yaşandı.

Genç çocuk, İbrahim Yumaklı’nın elini 'gelenek' diyerek ısrarla öpmeye çalıştı.

"BÖYLE BU YAŞLARDA FENERBAHÇELİ OLMAK ZOR"

Çocuğun yoğun ısrarının ardından elini öptüren İbrahim Yumakllı ie çocuk arasında geçen diyalog şöyle:

"Hangi takımlısın?

Fenerbahçe…

Gel bir daha sarılayım sana. Böyle bu yaşlarda Fenerbahçeli olmak zor."