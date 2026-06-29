İbre tersine döndü: Avrupa'da Tesla satışları yüzde 57 arttı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Avrupa pazarında yaşadığı durgunluğun ardından yeniden güçlü bir yükseliş trendine girdi.

Şirket, Berlin yakınlarındaki Gigafactory tesisinde haftalık üretimi ekim ayına kadar 7 bin 500 araca çıkarmayı hedefliyor.

ALMANYA'DAKİ FABRİKADA ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIYOR

Üretim hedeflerine ulaşmak amacıyla fabrikaya 1.000 yeni işçi almayı planlayan şirket, böylece yıllık üretim kapasitesini yaklaşık 390 bin adet seviyesine ulaştıracak.

Bu rakam her ne kadar Tesla'nın başlangıçtaki 500 bin araçlık hedefinin altında kalsa da kıtadaki geri dönüşün önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

SATIŞLAR YÜZDE 57 ORANINDA YÜKSELDİ

Elon Musk'ın siyasi hamleleri nedeniyle geçmiş dönemde düşüşe geçen satışlar, artan yakıt maliyetleri ve Almanya'daki yeni hükümet teşvikleriyle yeniden yönünü yukarı çevirdi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre Tesla'nın ocak-mayıs dönemindeki araç kayıtları geçen yıla oranla yüzde 57 artarak 118 bini geride bıraktı.

AVRUPA'NIN BAĞIMSIZLIK HEDEFLERİNE RAĞMEN TESLA KAZANIYOR

Avrupalı liderlerin Amerikan teknoloji şirketlerine bağımlılığı azaltma yönündeki adımlarına ve teknoloji egemenliği paketlerine rağmen tüketiciler Tesla'yı tercih etmeye devam ediyor.

Kıta genelinde Volkswagen, BMW ve Çinli BYD gibi güçlü alternatifler bulunmasına rağmen ABD merkezli üretici pazardaki yerini sağlamlaştırıyor.