00.00'dan sonra başlıyor: 7 gece sürecek...

Türkiye’yi bu hafta kavurucu sıcaklar bekliyor.

Meteoroloji uzmanlarının uyarısına göre, özellikle Ankara ve İzmir’de önümüzdeki üç gün boyunca yağış görülmeyecek.

Hava açık ve az bulutlu olacak. Ancak sıcaklıklar öyle bir seviyeye çıkacak ki, iki şehirde termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

İstanbul’da ise durum biraz daha farklı.

Şehrin sıcaklığı 34–35 derece civarında seyredecek.

ve salı günü yağış yok, fakat çarşamba günü öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış görülebilir.

TROPİK GECELER

Gece sıcaklıklarının 20 derece ve üzerine çıkması “tropikal gece” olarak adlandırılıyor. Şu günlerde özellikle iç, güney ve batı bölgelerde gece sıcaklıkları oldukça yüksek; bazı yerlerde 30 dereceye kadar ulaşıyor.

Yani Türkiye genelinde bu hafta her gece tropikal hava koşulları etkili olacak.