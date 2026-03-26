FSM sarıya büründü: Anlamı dikkat çekti

Türkiye Endometriozis ve Adenomyozis Derneği öncülüğünde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü endometriozis farkındalığının simgesi olan sarı renkle aydınlatıldı.

Hastalığın kadın sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekildi.

Bu renk, dünya genelinde endometriozis farkındalığının sembolü olarak biliniyor.

ENDOMETRİOZİS NEDİR

Endometriozis ve Adenomyozis, rahim iç tabakası (endometrium) dokusunun anormal büyümesiyle karakterize, şiddetli ağrı ve kısırlık yapabilen iki farklı jinekolojik hastalıktır.

Endometriozis bu dokunun rahim dışında (yumurtalıklar, tüpler) gelişmesiyle oluşurken, Adenomyozis dokunun rahmin kendi kas duvarı içine gömülmesi ve rahmi büyütmesi durumudur.

Her iki hastalık da şiddetli kasık ağrısı, aşırı kanama ve kısırlık gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.