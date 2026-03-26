Sakarya'da 46 yıl sonra ortaya çıkan mağara, göleti boşalttı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesi Güven Mahallesi Dınbazlar Sokak’ta meydana gelen olay, mahalle sakinlerini şaşkına çevirdi. Yaklaşık 46 yıl önce Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından kapatıldığı öğrenilen doğal mağara, meydana gelen çökme ile yeniden ortaya çıktı.

Çökme sonrası göletin suyu kısa sürede boşalırken yer altından ilerleyen su, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dere yatağından tekrar yüzeye çıktı. Mahalle sakinleri, mağaranın köyün altından geçen geniş bir yer altı hattına sahip olduğunu belirtti.

SU, YER ALTINDAN YENİ YOL BULDU

Suyun farklı bir noktadan yüzeye çıkması, bölgede benzer çökmelerin yaşanabileceği endişesini doğurdu. Yaşanan bu ani olay, hem gölet çevresinde hem de mahallede yaşayanları tedirgin etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, gölet ve çevresinde geniş çaplı inceleme başlattı. Teknik ekipler, suyun akış yönü, zemin yapısı ve olası riskleri belirlemek için detaylı çalışmalar yürütüyor.

GÖLETTEKİ CANLILAR DA ETKİLENDİ

Göletin büyük kısmındaki suyun çekilmesiyle birlikte balıklar yer altına sürüklendi, bazıları ise çamurda mahsur kaldı. Çökme alanı ve göletin boşalan kısımları, dron ile havadan görüntülendi ve olayın boyutu ortaya çıktı.