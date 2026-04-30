1 Mayıs'ta marketler açık mı? 1 Mayıs 2026 AVM'ler açık mı, kapalı mı?

"İşçi Bayramı" olarak bilinen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu kapsamda, milyonlarca çalışan izinli sayılıyor. Yürüyüş ve gösterilerin yapıldığı bugünde güvenlik önlemleri de alınıyor. Vatandaşlar ise market, mağaza ve AVM'lerin mesai saatlerini merak etti. Peki; 1 Mayıs'ta marketler açık mı, kapalı mı?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün resmi tatil olmasıyla birlikte, ülkemizde mesai saatleri değişiklik gösteriyor.
Resmi tatil olan bu özel günde yürüyüş ve etkinlikler nedeniyle alınan güvenlik önlemleri şehir hayatını etkiliyor.
Günlük ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar market, mağaza ve AVM’lerin çalışma saatlerini araştırmaya başladı.
Peki; 1 Mayıs’ta marketler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs Cuma AVM'ler kapalı mı? İşte yanıtı...
1 MAYIS'TA MARKETLER AÇIK MI
Kamu kurumları ve bankalar kapalı olsa da, zincir marketler 2026 yılında da müşteri kabul etmeye devam edecek.
Genel olarak sabah saat 09:00 itibarıyla kapılarını açacak olan marketler, herhangi bir kısıtlama olmaksızın standart çalışma saatleri olan 21:00 veya 22:00’ye kadar hizmet verecek.
1 MAYIS'TA AVM'LER KAPALI MI
Alışveriş merkezleri (AVM’ler) 1 Mayıs'ta hizmet vermeye devam edecek.
AVM'ler 1 Mayıs Cuma günü saat 10.00'da açılacak ve 22.00'de kapanacak.