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    10 metrelik kuyuya düşen iki köpeği itfaiye kurtardı

    Şanlıurfa'da yaklaşık 10 metre derinliğindeki eski su kuyusuna düşen iki köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
    • AA
    • 18.06.2020 - 06:57
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    10 metrelik kuyuya düşen iki köpeği itfaiye kurtardı

    Eyyübiye ilçesine bağlı Dilimli Mahallesi'nde bulunan eski su kuyusuna köpeklerin düştüğü görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    10 METRELİK ESKİ SU KUYUSUNA DÜŞTÜLER

    Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 metre derinliğindeki eski su kuyusuna düşen köpekleri kurtarmak için büyük çaba harcadı.

    Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından köpekler, ekiplerce düştükleri kuyudan kurtarıldı.

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