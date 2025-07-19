10 milyon kişi tarandı: Çoğu kilolu, dörtte biri ise obez!

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde hayata geçirilen "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasının, hedeflenen 10 milyon kişilik ölçüm sayısı aşılarak başarıyla tamamlandığı belirtildi.

"YÜZDE 70'E YAKIN İNSANIMIZ FAZLA KİLOLU, YÜZDE 25'İ İSE OBEZ"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Malum kilo-boy ölçümleriyle esasında sahaya çıkarak insanlarımızın farkındalığını artırıp onları daha sağlıklı bir beden için ölçümlere başladık ve şu ana kadar 10 milyon insanımızı kilo ve boy olarak ölçtük. Ama maalesef yaklaşık yüzde 70'e yakın insanımızın fazla kilolu olduğunu, hatta bu kişilerin yaklaşık yüzde 25'inin obez diyeceğimiz aşırı kilolu olduğunu fark ettik. Özellikle toplumdan bu konuda bize destek vermesini, beraber bu kiloları vermemiz gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü kilo sonuçta hayat kalitesini düşürüyor, uyku kalitesini etkiliyor, eklemlerimizi bozuyor, kalp hastalıklarına sebebiyet veriyor."

10 MİLYON 72 BİN KİŞİNİN ÖLÇÜMÜ YAPILDI

10 Mayıs-11 Temmuz'da gerçekleştirilen "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasının 9. haftasında hedeflenen 10 milyon kişilik ölçüm sayısı aşıldı. Kampanya kapsamında 10 milyon 72 bin kişinin ölçümü yapıldı.

Kampanyaya en yüksek katılım sayısı, nüfus yoğunluğu da göz önünde bulundurulduğunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleşti.

İl bazlı ise katılım oranı en yüksek şehirler Van, Adana ve Niğde oldu.

5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK DESTEĞİ SAĞLANDI

Kampanya boyunca yapılan ölçümlerden elde edilen veriler, katılımcıların yaklaşık yüzde 70'lik bölümünün normal kilo aralığının üzerinde olduğunu ortaya koydu. Kadınlar arasında obezite oranı yüksek çıkarken, erkeklerde ise fazla kiloluluk daha yaygın tespit edildi.

Ölçüm sonuçları doğrultusunda belirlenen vücut kitle indekslerine göre katılımcıların yaklaşık yüzde 45'inin fazla kilolu ve yüzde 25'inin obezite sınırları içerisinde olduğu tespit edildi.

5,5 milyondan fazla kişi, tercihleri doğrultusunda birinci basamak sağlık kuruluşlarında sunulan ücretsiz beslenme ve fiziksel aktivite danışmanlığı hizmetlerine yönlendirildi.