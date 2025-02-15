10 yaşındaki hastaya umut olan ambulans uçak Van'dan havalandı

İHA

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören bir hastanın durumu, uzman ekipler tarafından değerlendirildikten sonra, hastanın Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

AMBULANS UÇAK, KÜÇÜK HASTA İÇİN HAVALANDI

Hastanın güvenli bir şekilde nakil edilebilmesi için Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, Van Ferit Melen Havalimanı'na yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından uçağa alınan hasta, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne ulaştırılmak üzere havalandı.