MSÜ sınav sonuçları açıklandı
MSB, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
- İHA
- 24.08.2020 - 21:27
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçları erişime açıldı.
SONUÇLAR İÇİN
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "MSÜ-2020 Harp Okulları sınav sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.