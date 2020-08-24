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    MSÜ sınav sonuçları açıklandı

    MSB, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
    • İHA
    • 24.08.2020 - 21:27
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    MSÜ sınav sonuçları açıklandı

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçları erişime açıldı.

    SONUÇLAR İÇİN

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "MSÜ-2020 Harp Okulları sınav sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

    MSÜ sınav sonuçları açıklandı #1

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