Manisa’da karantinayı delen 99 kişiye ceza

Manisa'da pozitif vakalarla temasta bulundukları için 14 günlük ev karantinasına tabi tutulan 2 bin 679 kişiden 99 kişi, karantinaya uymadığı gerekçesiyle toplam 311 bin 850 TL ceza yedi.

Manisa Valiliğince yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında pozitif vakalarla temasta bulundukları için tabi tutuldukları 14 günlük ev karantinasını delen kişilere yönelik cezalarla ilgili bilgilendirme yapıldı:

99 KİŞİYE PARA CEZASI

"Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ilimiz genelinde, pozitif vaka ile teması tespit edilerek 14 gün süreyle evde kalması yönünde tebligat yapılan şahıslarla ilgili 07.05.2020 tarihine kadar yapılan denetimlerde; 2 bin 679 şahıs evinde kontrol edilmiş, karantina kuralına uymadığı tespit edilen 99 şahsın her birine Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına muhalefet etmekten 3 bin 150’şer TL olmak üzere toplam 311 bin 850 TL cezai işlem uygulanmıştır." denildi.