Kahramanmaraş'ta, gözyaşları içinde sosyal medyadan yardım istediği hasta babası Hasan Demir için Sağlık Bakanlığı devreye girerek, Hasan Demir tedavi ettirildi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Arıklar Mahallesi'nde yaşayan 11 yaşındaki Didem Demir, hasta babası Hasan Demir için video çekerek yardım çağrısı yaptı.

"BABAM HASTA, VÜCUDU BETON GİBİ"

Didem'in gözyaşları içinde, "Babam hasta, vücudu beton gibi. Lütfen gelin götürün Allah rızası için yardım edin bize. Babamı çok seviyorum o benim tek varlığım. Lütfen gelim yardım edin" dediği video, kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.

11 yaşındaki Didem babası için ağlayarak yardım istedi ViDEO

SAĞLIK BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin ardından Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla evli ve 4 çocuk babası Hasan Demir, ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

TEDAVİSİ TAMAMLANDI

Hasan Demir'in kronik eklem hastası olduğu, yaklaşık 9 ay Skleroderma ve Spandiloz Artropati tanılarıyla tedavi gördüğü Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Tıp Fakültesi'nden 15 gün önce taburcu edildiği belirtildi.

İhtiyaç sahibi aileye Andırın Kaymakamlığı, Andırın Belediye Başkanlığı ve çeşitli kurumlar da yardımlar ulaştırdı.

Babasının hastaneye götürülmesi ve ailesine yardım edilmesi ise ağlayarak yardım isteyen Didem Demir'i mutlu etti.