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    İzmir'de orman yangını

    Karaburun ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlerin söndürülmesi için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
    • DHA
    • 30.09.2021 - 20:16
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 20:26
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    İzmir'de orman yangını

    İzmir'in Karaburun ilçesi Balıklıova Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 19.30 sıralarında yangın çıktı.

    MÜDAHALE SÜRÜYOR

    Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Bölge Orman Müdürlüğü'ne bağlı 10 arozöz, 3 yer ekibi, 2 dozer, 2 su tankeri sevk edildi.

    Engebeli arazide ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

    İzmir'de orman yangını VİDEO

    İzmir de orman yangını #1

    İzmir de orman yangını #2

    İzmir de orman yangını #3

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