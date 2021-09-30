İzmir'de orman yangını
Karaburun ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlerin söndürülmesi için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
- DHA
- 30.09.2021 - 20:16
- Güncelleme : 30.09.2021 - 20:26
İzmir'in Karaburun ilçesi Balıklıova Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 19.30 sıralarında yangın çıktı.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Bölge Orman Müdürlüğü'ne bağlı 10 arozöz, 3 yer ekibi, 2 dozer, 2 su tankeri sevk edildi.
Engebeli arazide ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.