Türkiye'de günün koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 1003 kişi daha sağlığına kavuştu. Virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncellenmiş koronavirüs tablosunu Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre, bugün yapılan 41 bin test sonucu 995 yeni vaka tespit edildi.

Son 24 saatte 1003 kişi daha virüsü yenerken, 19 kişi daha vefat etti.

"TATİLDE SALGIN DİKKATE ALINMADI"

Bakan Koca tabloyu, "Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından endişe duyuyoruz. Tedbirde güç birliğine ihtiyacımız var." notuyla paylaştı.