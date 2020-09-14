14 Eylül Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 1716 yeni vaka tespit edilirken 63 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs tablosunu paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün 1716 yeni vaka tespit edilirken 63 kişi vefat etti.

Tedavi altındaki 1225 kişi sağlığına kavuşurken, iyileşenlerin sayısı 260 bin 58'e, virüse yenilerek hayatını kaybedenlerin sayısı da 7 bin 119'a yükseldi.

"BULAŞMA HIZINDA YAVAŞLAMA YOK"

Bakan Koca tabloyu, "Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1.716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60’tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. Birlikte tedbirlere uyalım." ifadeleriyle paylaştı.

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