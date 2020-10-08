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    Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Silopi ilçesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mit destekli ortak operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2020 - 23:53
    • Güncelleme : 08.10.2020 - 23:53
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    Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    "BÖLGEDE OPERASYONLAR DEVAM ETMEKTEDİR"

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında Şırnak Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek yürütülen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir” denildi.

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