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15 Temmuz gecesi İstanbul'da FETÖ'cülerin sokağa sürdüğü tankın önüne siper olan İBB'de görevli kepçe operatörü Yalçın Aran (36) hain darbeciler tarafından şehit edilmişti.



Milli iradeyi korumak için tanklara karşı duran Niğdeli operatör Aran, hainler tarafından vurularak katledilmişti.

Aran'ın anısına, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan bir video klip paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ölüm bize ne uzak bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm.”



#15Temmuz darbe girişiminde şehit olan kepçe operatörü Yalçın Aran anısına…



Rahmet ve minnetle…