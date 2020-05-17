65 yaş üstü, bugün ikinci kez dışarı çıkıyor

65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bugün 6 saatliğine dışarı çıkıp, güneşli havanın tadını çıkaracak.

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında, 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, bugün saat 12.00 ile 18.00 arasında dışarıya çıkabilecek...

SOKAK VE PARKLAR İKİNCİ KEZ ONLARIN

Sokağa çıkan vatandaşlar, yürüme mesafesine ve sosyal mesafe kuralına da dikkat etmek şartıyla dışarı çıkıp, güneşli havanın tadını çıkaracak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, bugüne özel izinle ikinci kez sokağa çıkacak 65 yaş ve üstü vatandaşlara ilişkin paylaşımda bulundu.

"SAHNEYE ÇIKARKEN MASKE TAKMAYI UNUTMAYIN"

Koronavirüse karşı başarıda 65 yaş üstündekilerin evde kaldığı günlerin rolünün büyük olduğunu belirten Koca, "Çıkıp, biraz soluklanmak hakkınız. Bugün saat 12.00-18.00 arası sokaklar sizin. Kendinizi korumak için maske takmayı sakın ihmal etmeyin ve 1,5 metre sosyal mesafe kuralına mutlaka uyun." uyarısında bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında, "Bugün sahneye çıkarken maskenizi takmayı unutmayın" yazılı bir fotoğrafa da yer verdi.