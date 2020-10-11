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    Osmaniye'de orman yangını

    Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
    • AA
    • 11.10.2020 - 02:01
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    Osmaniye'de orman yangını

    Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yukarıçiyanlı köyündeki ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine bölgeye 23 arazöz, 8 su tankı, 5 iş makinesi ve 150 personel yönlendirildi.

    Yangına havadan da müdahale edildi ancak havanın kararması nedeniyle iki helikopterin çalışmalarına ara verildi.

    Osmaniye de orman yangını #1

    2 AİLE VE BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR KURTARILDI

    Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan iki aileyi kurtardı. Ayrıca iki büyükbaş hayvan alevler arasından ekiplerce çıkarıldı.

    Yangına yakın yerleşim yerlerine giden bazı yolları da trafiğe kapatan ekipler, sivil araç geçişine izin vermiyor.

    Bölgeye giden AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

    Ekiplerin saatler süren çalışması sonunda orman yangını akşam saatlerinde kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

    Osmaniye de orman yangını #2

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