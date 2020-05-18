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- 17 günlük bebek ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi
17 günlük bebek ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi
Ağrı'da rahatsızlanan Kübra bebek, Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen ambulans uçakla, tedavi için Ankara'ya sevk edildi.
- AA
- 18.05.2020 - 09:36
Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Ataköy köyünde dünyaya gelen 17 günlük Kübra Ceyhan, kan şekeri düşüklüğü sebebiyle ailesi tarafından ilçedeki devlet hastanesine götürüldü.
İlk müdahalenin ardından sevk edildiği Ağrı Devlet Hastanesi'nde iki gün önce Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'ne alınan bebeğin, tam teşekküllü hastanede tedavi görmesi için Sağlık Bakanlığı harekete geçti.
AMBULANS UÇAK ONUN İÇİN HAVALANDI
Ambulansla Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'na getirilen Kübra bebek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla gönderilen ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü.