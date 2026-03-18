18 Mart kutlama mesajları 2026: Çanakkale ve Şehitleri Anma sözleri

Çanakkale Deniz Zaferi'nin üzerinden 111 yıl geçti...

Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak devletleri safında Almanya'nın yanında savaşa giren Osmanlı devleti, Çanakkale Cephesi'nde millet olarak varoluş mücadelesi verdi.

Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşları, 19 Şubat 1915’te Çanakkale Boğazı’ndaki deniz savaşıyla başladı.

Ardından karada Seddülbahir, Arıburnu ve Anafartalar cephelerinde devam etti. 325 gün süren Çanakkale Savaşları 9 Ocak 1916'da Türk Ordusunun zaferiyle sona erdi.

Çanakkale'de 18 Mart 1915'te elde edilen deniz zaferi, Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktası oldu, Çanakkale'nin geçilemeyeceğini kanıtladı.

Bugün, yıl dönümünde kutlamak ve anmak için anlamlı sözler ve mesajlar araştırılıyor.

İşte, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları...

18 MART 2026 ÇANAKKALE ZAFERİ SÖZLERİ

Çanakkale sadece bir zafer değil, bir milletin yeniden doğuşudur. Toprağa düşen her bir şehit, bugün nefes aldığımız vatanın temelidir. Ruhunuz şad olsun.

“Çanakkale geçilmez” bir söz değil, bir destandır.

Ve o destanı yazanlar, adını bile bilmediğimiz kahramanlardır. Minnetle, saygıyla…

Bugün özgürce yaşıyorsak, bu bir tesadüf değil. Bu; gözünü kırpmadan can verenlerin emanetidir. 18 Mart ruhu sonsuza dek yaşayacak.

Bir millet düşünün; yokluk içinde, imkânsızlık içinde,ama inançla dünyanın en güçlü ordularına karşı duran…İşte o milletin adı: TÜRK MİLLETİ

Çanakkale’de toprağa düşenler, aslında bir milleti ayağa kaldırdı. Onları unutmadık, unutmayacağız. Saygı, minnet ve dua ile…

Gencecik bedenler, koca bir vatan uğruna toprağa emanet edildi. Bizlere düşen; onların hatırasına layık bir hayat sürmek. 18 Mart kutlu olsun.

Tarih, Çanakkale’de sadece savaş yazmadı…Fedakârlığı, cesareti ve imanı da yazdı. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Bir hilal uğruna batan güneşlerin hatırına… Bugün başımız dik, yüreğimiz minnet dolu. Çanakkale ruhu asla sönmez.

Onlar geri dönmeyi düşünmedi, çünkü arkalarında bırakacakları bir vatan vardı. Ruhunuz şad olsun kahramanlar…

Çanakkale’de kazanılan sadece bir savaş değildi, bir milletin kaderiydi. Bugün o kaderin mirasçılarıyız.