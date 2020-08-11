Dolar
7.2485
-1.2156%
Euro
8.549
-0.7741%
Altın
1977.44
-2.4724%
Borsa
1102.07
2.4685%
G. Altın
460.807
-3.6873%
Bitcoin
85220.2
-2.1579%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Kuzey Irak'ta 2 terörist öldürüldü

    MSB, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
    • AA
    • 11.08.2020 - 14:35
    • Güncelleme : 11.08.2020 - 14:35
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kuzey Irak'ta 2 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır ötesi operasyonlarla PKK'lı teröristleri avlamaya devam ediyor

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    "OPERASYONLAR SON TERÖRİSTE KADAR DEVAM EDECEK"

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.

    Kuzey Irak'ta 2 terörist öldürüldü VİDEO

    Kuzey Irak ta 2 terörist öldürüldü #1

    Görüş Bildir