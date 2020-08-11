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- Kuzey Irak'ta 2 terörist öldürüldü
Kuzey Irak'ta 2 terörist öldürüldü
MSB, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
- AA
- 11.08.2020 - 14:35
- Güncelleme : 11.08.2020 - 14:35
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır ötesi operasyonlarla PKK'lı teröristleri avlamaya devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
"OPERASYONLAR SON TERÖRİSTE KADAR DEVAM EDECEK"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.
Kuzey Irak'ta 2 terörist öldürüldü VİDEO