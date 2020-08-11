Kuzey Irak'ta 2 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır ötesi operasyonlarla PKK'lı teröristleri avlamaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"OPERASYONLAR SON TERÖRİSTE KADAR DEVAM EDECEK"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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