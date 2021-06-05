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    İstanbul'da trafik yoğunluğu

    İstanbul'da trafik yoğunluğu

    Haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde, Cevizlibağ ve çevresinde trafik yoğunluğu oluştu.
    • AA
    • 05.06.2021 - 17:54
    • Güncelleme : 05.06.2021 - 18:29
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    İstanbul'da sıcak havayı ve uzun bir aradan sonra Cumartesi kısıtlamasının kaldırılmasını fırsat bilen İstanbullular kendini dışarı attı.

    KISITLAMASIZ İLK CUMARTESİ GÜNÜNDE YOĞUN TRAFİK

    Kısıtlamasız ilk Cumartesi gününde yoğun trafik oluştu. D-100 Karayolu Cevizlibağ'da da araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Trafik başta olmak üzere toplu taşıma araçlarında da yoğunluk görüldü.

    Öğle saatlerinde yüzde 70'lerin üzerinde seyreden trafik yoğunluğu, akşam saatlerinde yüzde 60'ın altına indi.

    İstanbul'da trafik yoğunluğu VİDEO

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