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    19 Mayıs'ın 101'inci yıl dönümünde sosyal mesafeli tören

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir ziyareti, korona tedbirleri çerçevesinde uygulandı.
    • AA
    • 19.05.2020 - 10:49
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    19 Mayıs'ın 101'inci yıl dönümünde sosyal mesafeli tören

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için ilk tören, Anıtkabir'de düzenlendi.

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu önderliğindeki heyet, Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etti.

    Törende heyetin maske takması ve sosyal mesafe ile Aslanlı Yol'dan yürümesi dikkat çekti.

    ÇELENK BIRAKILDI, İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

    Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

    Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Anıtkabir,  vatandaşların ziyaretine kapalı olacak.

    Kasapoğlu ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti VİDEO

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